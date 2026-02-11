Избран новый председатель Хорольского районного суда Полтавской области

Судья Александр Коновод назначен на трехлетний срок.

Состоялось собрание судей Хорольского районного суда Полтавской области, на котором обсуждался вопрос избрания председателя суда.

По результатам тайного голосования председателем суда избран судья Александр Владимирович Коновод. Его полномочия продлятся три года, сообщила пресс-служба суда.

