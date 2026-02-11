  1. Суд инфо

Избран новый председатель Хорольского районного суда Полтавской области

13:35, 11 февраля 2026
Судья Александр Коновод назначен на трехлетний срок.
Состоялось собрание судей Хорольского районного суда Полтавской области, на котором обсуждался вопрос избрания председателя суда.

По результатам тайного голосования председателем суда избран судья Александр Владимирович Коновод. Его полномочия продлятся три года, сообщила пресс-служба суда.

суд судья Полтава назначение

