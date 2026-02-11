Військовослужбовець заперечував керування авто у стані сп’яніння: що вирішив апеляційний суд

Рівненський апеляційний суд розглянув скаргу захисту військовослужбовця на постанову місцевого суду про притягнення його до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та відмову від проходження огляду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненський апеляційний суд переглянув постанову місцевого суду, якою 38-річного водія зенітного артилерійського відділення визнано винним у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та накладено на нього стягнення згідно із санкцією ч. 1 ст. 130 КУпАП. Про це розповіли у суді.

Захисник подав апеляційну скаргу на це судове рішення, у якій просив його скасувати та закрити провадження у справі. Учасники процесу були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду, однак ні захисник, ні його довіритель у судове засідання не з’явилися та не подали клопотань або заяв про відкладення розгляду справи.

Суть справи

Суд встановив, що торік у ніч проти 2 липня на автодорозі М-06, Київ-Чоп 363 км, працівники поліції зупинили автомобіль марки Skoda Octavia, за кермом якого перебував військовослужбовець із ознаками алкогольного сп’яніння: запахом алкоголю з порожнини рота, почервонінням шкіри обличчя, невідповідною поведінкою.

Водій відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння як на місці зупинки транспортного засобу, так і в спеціалізованому медичному закладі та стверджував, що за кермом легковика не перебував.

Патрульні поліції склали адміністративний протокол та скерували для розгляду до місцевого суду, рішення якого невдовзі й стало предметом перегляду у Рівненському апеляційному суді.

Досліджений відеозапис з нагрудної відеокамери працівника поліції відображає із достатньою повнотою обставини, за яких патрульні у відповідності до встановленого законом порядку пропонували військовику пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння та його відмову.

Безпідставними є твердження апелянта про те, що за кермом автомобіля перебував не він, оскільки з відео видно, що транспортним засобом керував саме військовослужбовець, якого місцевий суд правомірно притягнув до адміністративної відповідальності.

Не заслуговують на увагу й твердження про порушення особою, яка складала адміністративний протокол, порядку огляду водія на стан алкогольного сп’яніння, оскільки ні військовослужбовець, ні його захисник не зверталися зі скаргами на дії працівників поліції до їх безпосереднього керівництва з вимогою проведення службової перевірки щодо неправомірних дій працівників поліції під час складення ними протоколу.

Рішення апеляційного суду

Зважаючи на те, що патрульні поліції правильно встановили особу водія, який вчинив правопорушення, відсутність обставин, які б свідчили про упередженість дій працівників поліції щодо військовослужбовця та порушень під час оформлення адміністративних матеріалів відносно нього, і котрі б ставили під сумнів його вину у вчиненні інкримінованого правопорушення, Рівненський апеляційний суд залишив оскаржену захисником постанову місцевого суду без змін, а апеляційну скаргу — без задоволення.

Постанова Рівненського апеляційного суду у справі № 559/2814/25 є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає, зазначили у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.