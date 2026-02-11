Военнослужащий отрицал управление автомобилем в состоянии опьянения: что решил апелляционный суд

Ровенский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты военнослужащего на постановление местного суда о привлечении его к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения осмотра.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд пересмотрел постановление местного суда, которым 38-летний водитель зенитного артиллерийского отделения признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и на него наложено взыскание согласно санкции ч. 1 ст. 130 КУоАП. Об этом сообщили в суде.

Защитник подал апелляционную жалобу на это судебное решение, в которой просил его отменить и закрыть производство по делу. Участники процесса были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте рассмотрения, однако ни защитник, ни его доверитель в судебное заседание не явились и не подали ходатайств или заявлений об отложении рассмотрения дела.

Суть дела

Суд установил, что в прошлом году в ночь на 2 июля на автодороге М-06 Киев — Чоп, 363 км, сотрудники полиции остановили автомобиль марки Skoda Octavia, за рулем которого находился военнослужащий с признаками алкогольного опьянения: запахом алкоголя изо рта, покраснением кожи лица, неадекватным поведением.

Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения как на месте остановки транспортного средства, так и в специализированном медицинском учреждении и утверждал, что за рулем легкового автомобиля не находился.

Патрульные полиции составили административный протокол и направили его для рассмотрения в местный суд, постановление которого вскоре и стало предметом пересмотра в Ровенском апелляционном суде.

Исследованная видеозапись с нагрудной видеокамеры сотрудника полиции отражает в достаточной полноте обстоятельства, при которых патрульные в соответствии с установленным законом порядком предлагали военнослужащему пройти освидетельствование для определения состояния алкогольного опьянения и его отказ.

Безосновательными являются утверждения апеллянта о том, что за рулем автомобиля находился не он, поскольку из видео видно, что транспортным средством управлял именно военнослужащий, которого местный суд правомерно привлек к административной ответственности.

Не заслуживают внимания и утверждения о нарушении лицом, составлявшим административный протокол, порядка освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения, поскольку ни военнослужащий, ни его защитник не обращались с жалобами на действия сотрудников полиции к их непосредственному руководству с требованием проведения служебной проверки относительно неправомерных действий сотрудников полиции при составлении ими протокола.

Решение апелляционного суда

Учитывая, что патрульные полиции правильно установили личность водителя, совершившего правонарушение, отсутствие обстоятельств, которые свидетельствовали бы о предвзятости действий сотрудников полиции в отношении военнослужащего и нарушений при оформлении административных материалов в отношении него, и которые ставили бы под сомнение его вину в совершении инкриминируемого правонарушения, Ровенский апелляционный суд оставил обжалованное защитником постановление местного суда без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Постановление Ровенского апелляционного суда по делу № 559/2814/25 является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит, отметили в суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.