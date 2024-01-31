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Підстави для звільнення з військової служби: що пропонує новий законопроект

10:55, 31 січня 2024
У новому законопроекті про мобілізацію вказуються підстави для звільнення з військової служби.
Підстави для звільнення з військової служби: що пропонує новий законопроект
Фото: glavcom.ua
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Як відомо, Кабінет міністрів у вівторок, 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію.

У документі, крім іншого, вказуються підстави для звільнення з військової служби.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особи:

- які проходили військову службу під час дії воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку військової служби, – протягом двох років з дня звільнення з військової служби. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

- звільнені з полону військові. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

- з числа громадян, які були звільненні зі строкової військової служби під час дії воєнного стану, – протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби.

За власним бажанням зможуть звільнитися іноземні військові, але не раніше шести місяців проходження ними безперервної військової служби. Також звільнятимуть зі служби за станом здоров’я, або при наявності інвалідності.

Законопроект передбачає звільнення строковиків у запас, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності закону. Строковикам надаватиметься відстрочка до 6 місяців. 

Ще ми писали, що Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Крім того, колова Комітету пояснив позбавлення права аспірантів на відстрочку, що з'явилося у законопроекті про мобілізацію.

Ще стало відомо, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

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