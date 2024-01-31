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Основания для увольнения с военной службы: что предлагает новый законопроект

10:55, 31 января 2024
В новом законопроекте о мобилизации указываются основания для увольнения с военной службы.
Основания для увольнения с военной службы: что предлагает новый законопроект
Фото: glavcom.ua
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Как известно, Кабинет министров во вторник, 30 января, передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации.

В документе, помимо прочего, указываются основания для увольнения с военной службы.

Не подлежат призыву военную службу во время мобилизации военнообязанные лица:

- которые проходили военную службу во время действия военного положения и были уволены со службы в запас в связи с истечением срока военной службы, – в течение двух лет со дня увольнения с военной службы. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;

- освобожденные из плена военные. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию;

- из числа граждан, которые были уволены со срочной военной службы во время действия военного положения – в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы.

По собственному желанию смогут уволиться иностранные военные, но не раньше шести месяцев прохождения ими непрерывной военной службы. Также будут увольнять со службы по состоянию здоровья или при наличии инвалидности.

Законопроект предусматривает увольнение срочников в запас, но не позднее шести месяцев со дня вступления закона в силу. Срочникам будет предоставлена отсрочка до 6 месяцев.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

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