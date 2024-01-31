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TikTok становится маркетплейсом: соцсеть тестирует функцию распознавания товаров на видео

12:28, 31 января 2024
Ожидается, что новая разработка по распознаванию товаров будет поощрять пользователей покупать у TikTok Shop.
TikTok становится маркетплейсом: соцсеть тестирует функцию распознавания товаров на видео
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Социальная сеть TikTok тестирует новую функцию, которая позволит совершать покупки через публикации пользователей. Об этом сообщает Bloomberg.

TikTok будет использовать технологию автоматического распознавания объектов в видео.

Так, функция будет распознавать предметы на видео и оставлять ссылки на подобные товары в своем маркетплейсе TikTok Shop, уже работающем в некоторых странах мира.

Издание пишет, что в 2023 году соцсеть запустила американскую версию TikTok Shop, но продукт получил неоднозначные отзывы. С одной стороны, продавцы отметили рост продаж в праздничный сезон, поскольку TikTok финансировал скидки и бесплатную доставку покупателям. С другой стороны, пользователи жаловались на контрафактные и поддельные продукты, продаваемые на маркетплейсе TikTok.

Ожидается, что новая разработка по распознаванию товаров будет поощрять пользователей покупать у TikTok Shop. Как отмечает издание, она приоритетна для соцсети, поскольку в этом году компания планирует продать в США товаров на $17,5 миллиарда.

Чтобы поощрить блоггеров продвигать товары на платформе, TikTok будет предлагать комиссионные за покупки, которые пользователи совершали через их публикации. Новая функция, которая еще тестируется, будет автоматически оставлять ссылки на продукты у видео пользователей.

Издание добавляет, что функция еще не совершенна и часто неправильно распознает предметы в роликах. Например, на видео, где женщина полирует камни, TikTok идентифицировала и предложила купить золотое кольцо и два набора накладных металлических ногтей, которых в ролике не было.

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