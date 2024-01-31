Мэр Харькова Терехов анонсировал переименование станции метро «Пушкинская»

Продолжаются дискуссии о новом названии станции метро.

В Харькове собираются переименовать станцию метро "Пушкинская". Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает dumka.media.

Он отметил, что станция будет переименована в 2024 году. Однако на сегодняшний день мэр еще не знает ответа, как будет называться станция.

"Если мы переименовали улицу Пушкинскую, как можно оставить станцию "Пушкинскую"?" – сказал Терехов.

Сейчас продолжаются дискуссии о новом названии станции метро.

"Будем общаться с жителями, будем рассматривать. Пока преждевременно (говорить о названии – ред.)", - сказал Игорь Терехов.

Отметим, что ранее была переименована улица Пушкинская в Харькове. Теперь она будет носить имя Григория Сковороды.

Раньше мы писали, что в Киеве переименовали сразу пять библиотек.

Также в столице переименовали станции городской электрички.

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