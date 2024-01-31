Мер Харкова Терехов анонсував перейменування станції метро «Пушкінська»

У Харкові збираються перейменувати станцію метро «Пушкінська». Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає dumka.media.
Він зазначив, що станція буде перейменована у 2024 році. Однак на сьогодні мер ще не знає відповіді, як буде називатися станція "Пушкінська".
"Якщо ми перейменували вулицю Пушкінську, як можна залишити станцію "Пушкінську"?" - сказав Терехов.
Наразі тривають дискусії щодо нової назви станції метро.
"Будемо спілкуватися з мешканцями, будемо розглядати. Поки що передчасно (говорити про назву –ред.)", - сказав Ігор Терехов.
Зазначимо, що раніше було перейменовано вулицю Пушкінську у Харкові. Тепер вона носитиме ім'я Григорія Сковороди.
Раніше ми писали, що у Києві перейменували одразу п'ять бібліотек.
Також у столиці перейменували станції міської електрички.
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