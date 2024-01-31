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Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

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Голова Комітету і співавтор законопроекту про Службу дисциплінарних інспекторів Денис Маслов висловив думку, що бажаючих очолити Службу немає, можливо, через те, що очільник Служби матиме статус пожиттєвого PEP.

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  1. В Україні

Мер Харкова Терехов анонсував перейменування станції метро «Пушкінська»

12:10, 31 січня 2024
Тривають дискусії щодо нової назви станції метро.
Мер Харкова Терехов анонсував перейменування станції метро «Пушкінська»
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У Харкові збираються перейменувати станцію метро «Пушкінська». Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає dumka.media.

Він зазначив, що станція буде перейменована у 2024 році. Однак на сьогодні мер ще не знає відповіді, як буде називатися станція "Пушкінська".

"Якщо ми перейменували вулицю Пушкінську, як можна залишити станцію "Пушкінську"?" - сказав Терехов.

Наразі тривають дискусії щодо нової назви станції метро.

"Будемо спілкуватися з мешканцями, будемо розглядати. Поки що передчасно (говорити про назву –ред.)", - сказав Ігор Терехов.

Зазначимо, що раніше  було перейменовано вулицю Пушкінську у Харкові. Тепер вона носитиме ім'я Григорія Сковороди. 

Раніше ми писали, що у Києві перейменували одразу п'ять бібліотек. 

Також у столиці перейменували станції міської електрички.

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