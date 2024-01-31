Обмежено придатних до військової служби можуть відправити на повторний медогляд — законопроект

Кабмін пропонує відправляти обмежено придатних до військової служби на повторний медичний огляд протягом дев'яти місяців.

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Як раніше ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Документ, зокрема, передбачає, що громадяни, які раніше визнані обмежено придатними до проходження військової служби, мають пройти повторне медичне обстеження.

Відповідну норму містить розділ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту №10449.

Такі громадяни будуть зобов'язані пройти повторний медогляд протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим законопроектом. За результатами обстеження визначатиметься їхня придатність до військової служби.

Крім того, люди з інвалідністю всіх груп, як і раніше, будуть звільнені від служби.

Проте запланована перевірка тих чоловіків призовного віку, хто отримав II та III групу (окрім військовослужбовців, що отримали інвалідність внаслідок поранення) після 24 лютого 2022 року.

Документ також пропонує виключити зі списку медичних висновків військово-лікарських комісій (ВЛК) висновку про «обмежену придатність» до служби.

Ще ми писали, що Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Крім того, колова Комітету пояснив позбавлення права аспірантів на відстрочку, що з'явилося у законопроекті про мобілізацію.

Ще стало відомо, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

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