Ошукали на «інвестиціях» більше 100 потерпілих: у Києві судитимуть групу шахраїв

Через Telegram-канали учасники схеми пропонували потенційним клієнтам отримати надвисокі прибутки від інвестицій у казино.

У Києві судитимуть групу шахраїв, які через Telegram-канали ошукали понад 100 потерпілих. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, ювенальними прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно організатора та 4 учасників злочинної групи за фактом шахрайства, вчиненого організованою групою (ч. 4 ст. 190, ст. 304 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 19-річний обвинувачений у серпні 2022 року розробив злочинну схему ошукування громадян, яка передбачала створення та адміністрування каналів в месенджері «Telegram» під назвами: «Орлы инвестиции», «Солидный В.Р.», «Честный господин Орлов», «Делаем деньги вместе».

Надалі молодик створив організовану групу, до складу якої увійшли ще 4 осіб, у тому числі неповнолітній (2005 року народження).

«Через вказані Telegram-канали учасники схеми пропонували потенційним клієнтам отримати надвисокі прибутки від інвестицій у казино. Вони переконували громадян перераховувати гроші на підконтрольні їм банківські картки, після чого виводили кошти ошуканих людей та привласнювали їх.

Задля створення видимості ефективності свого «проєкту» учасники злочинної групи публікували в Telegram-каналах фото та відео з начебто позитивними відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування», — йдеться у повідомленні.

Злочинними діями зловмисники ошукали більше 100 громадян України на загальну суму 400 тис. гривень.

Під час розслідування правоохоронці провели 10 обшуків за місцями проживання зловмисників та в їхніх транспортних засобах. За результатами обшуків вилучено майже дві сотні SIM-карток, більше 100 банківських карток, 220 тис. гривень, 42 тис. доларів США, телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Дії організатора групи кваліфікували за ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 190 КК України, інших 4 учасників організованої групи - за ч. 4 ст. 190 КК України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. У ході досудового розслідування підозрювані відшкодували потерпілим майнову шкоду на суму більше ніж 200 тис. гривень.

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