Обманули на «инвестициях» более 100 потерпевших: в Киеве будут судить группу мошенников

Через Telegram-каналы участники схемы предлагали потенциальным клиентам получить сверхвысокие доходы от инвестиций в казино.

Ошукали на «інвестиціях» більше 100 потерпілих - судитимуть групу шахраїв

В Киеве будут судить группу мошенников, которые через Telegram-каналы обманули более 100 потерпевших. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, ювенальными прокурорами Оболонской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора и 4 участников преступной группы по факту мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 190, ст. 304 УК Украины).

Согласно материалам следствия, 19-летний обвиняемый в августе 2022 года разработал преступную схему обманывания граждан, которая предусматривала создание и администрирование каналов в мессенджере Telegram под названиями: «Орлы инвестиции», «Солидный В.Р.», «Честный господин Орлов», «Робим деньги вместе».

В дальнейшем молодой человек создал организованную группу, в состав которой вошли еще 4 человека, в том числе несовершеннолетний (2005 года рождения).

«Из-за указанных Telegram-каналов участники схемы предлагали потенциальным клиентам получить сверхвысокие доходы от инвестиций в казино. Они убеждали граждан перечислять деньги на подконтрольные им банковские карты, после чего выводили средства обманутых людей и присваивали их.

Для создания видимости эффективности своего «проекта» участники преступной группы публиковали в Telegram-каналах фото и видео с якобы положительными отзывами других граждан, якобы уже получивших сверхвысокую прибыль от инвестирования», — говорится в сообщении.

Преступными действиями злоумышленники обманули более 100 граждан Украины на общую сумму 400 тысяч гривен.

В ходе расследования правоохранители провели 10 обысков по местам жительства злоумышленников и в их транспортных средствах. По результатам обысков изъяты почти две сотни SIM-карт, более 100 банковских карт, 220 тыс. гривен, 42 тыс. долларов США, телефоны, компьютерная техника и черновые записи.

Действия организатора группы квалифицировали по ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 190 УК Украины, остальных 4 участников организованной группы – по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. В ходе досудебного расследования подозреваемые возместили потерпевшим имущественный ущерб на сумму более 200 тыс. гривен.

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