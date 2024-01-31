Ограниченно пригодных к военной службе могут отправить на повторный медосмотр — законопроект

Кабмин предлагает отправлять ограниченно пригодных к военной службе на повторное медицинский осмотр в течение девяти месяцев.

Как ранее мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Документ, в частности, предусматривает, что граждане, ранее признанные ограниченно пригодными к прохождению военной службы, должны пройти повторное медицинское обследование.

Соответствующая норма содержит раздел «Заключительные и переходные положения» законопроекта №10449.

Такие граждане будут обязаны пройти повторный медосмотр в течение девяти месяцев со дня вступления в силу данного законопроекта. По результатам обследования будет определяться пригодность к военной службе.

Кроме того, люди с инвалидностью всех групп по-прежнему будут освобождены от службы.

Однако запланирована проверка тех мужчин призывного возраста, которые получили II и III группу (кроме военнослужащих, получивших инвалидность в результате ранения) после 24 февраля 2022 года.

Документ также предлагает исключить из списка медицинских заключений военно-врачебных комиссий (ВЛК) вывод об «ограниченной пригодности» к службе.

Еще сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

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