TikTok стає маркетплейсом: соцмережа тестує функцію розпізнавання товарів на відео

Очікується, що нова розробка з розпізнавання товарів заохочуватиме користувачів купувати у TikTok Shop.

Соціальна мережа TikTok тестує нову функцію, яка дозволить робити покупки через публікації користувачів. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що TikTok використовуватиме технологію автоматичного розпізнавання обʼєктів у відео.

Так, функція розпізнаватиме предмети на відео та залишатиме посилання на схожі товари у своєму маркетплейсі TikTok Shop, який уже працює в деяких країнах світу.

Видання пише, що у 2023 році соцмережа запустила американську версію TikTok Shop, але продукт отримав неоднозначні відгуки. З одного боку, продавці відзначили зростання продажів у святковий сезон, оскільки TikTok фінансував знижки та безкоштовну доставку для покупців. З іншого — користувачі скаржилися на контрафактні та підроблені продукти, які продаються на маркетплейсі TikTok.

Очікується, що нова розробка з розпізнавання товарів заохочуватиме користувачів купувати у TikTok Shop. Як зазначає видання, вона є пріоритетною для соцмережі, оскільки цьогоріч компанія планує продати в США товарів на $17,5 мільярда.

Щоб заохотити блогерів просувати товари на платформі, TikTok пропонуватиме комісійні за покупки, які користувачі робили через їхні публікації. Нова функція, яка ще тестується, автоматично залишатиме посилання на продукти у відео користувачів.

Видання додає, що наразі функція ще не досконала і часто неправильно розпізнає предмети у роликах. Наприклад, на відео, де жінка полірує камені, TikTok ідентифікувала та запропонувала купити золоту каблучку й два набори металевих накладних нігтів, яких у ролику не було.

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