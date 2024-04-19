З’явилися супутникові фото наслідків удару по аеродрому в Джанкої

На фото можна побачити пошкодження біля складу боєкомплектів та систем ППО.

фото з відкритих джерел

Супутник американської компанії Planet Labs зафіксував наслідки ракетного удару по ворожому військовому аеродрому у Джанкої. Відповідні фото опублікував проєкт Раді Свобода «Схеми».

На знімках за 19 квітня видно сліди від пожеж, пошкодження біля складу боєкомплектів і систем протиповітряної оборони. Також помітно чотири знищені пускові установки від ЗРК С-300/С-400.

Також після атаки окупанти прибрали усю авіацію з бази.

Фото: Схеми

У ГУР раніше повідомляли, що внаслідок удару по Джанкою знищено або критично пошкоджено:



- 4 пускові установки ЗРК С-400;

- 3 радіолокаційні станції;

- пункт управління засобами ППО;

- апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

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