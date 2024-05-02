Чи треба йти в ТЦК після 18 травня, якщо дані вже були оновлені: роз’яснення

Якщо військовозобов’язаний оновить свої дані у ТЦК зараз, після 18 травня це робити непотрібно, — речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Фото: varta1.com.ua

Начальник служби з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін повідомив, якщо військовозобов'язані українці оновили дані до набуття чинності нового закону про мобілізацію (до 18 травня), то знову йти до ТЦК їм не потрібно. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Якщо громадянин хоче уточнити свої дані за законом (про мобілізацію - ред.), то він це може зробити після набрання чинності законом. Але ніхто не забороняє звернутися зараз. Бо оновлення даних - це обов'язок кожного військовозобов'язаного», - пояснив Істомін.

Він зазначив, якщо військовозобов'язаний зробить це зараз, то у ТЦК вже будуть оновлені дані. Тому потреби з'являтися у військкоматі потім вже не буде.

За його словами, є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, де є перелік персональних даних.

«Якщо громадянин оновив всі дані, які там є, і нічого не змінилося, це можуть бути дані хоч за 2022 рік, але вони актуальні, то оновлення вони не потребують», - додав Роман Істомін.

Як писала «Судово-юридична газета», закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг.

Якщо громадяни ігноруватимуть законодавство про постановку на військовий облік та обов’язок оновлення військово-облікових даних, якщо ці дані відсутні у держави, явки за повісткою, їх штрафуватимуть до 25,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Рада вже схвалила у першому читанні.

Додамо, що жінки низки спеціальностей після 18 травня повинні оновити свої дані в ТЦК.

Нагадаємо, Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.

Крім того, у Міноборони пояснили, як користуватись електронним кабінетом військовозобов'язаного.

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