Практика судів
  1. В Україні

Чи треба йти в ТЦК після 18 травня, якщо дані вже були оновлені: роз’яснення

17:52, 2 травня 2024
Якщо військовозобов’язаний оновить свої дані у ТЦК зараз, після 18 травня це робити непотрібно, — речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.
Чи треба йти в ТЦК після 18 травня, якщо дані вже були оновлені: роз’яснення
Фото: varta1.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Начальник служби з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін повідомив, якщо військовозобов'язані українці оновили дані до набуття чинності нового закону про мобілізацію (до 18 травня), то знову йти до ТЦК їм не потрібно. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Якщо громадянин хоче уточнити свої дані за законом (про мобілізацію - ред.), то він це може зробити після набрання чинності законом. Але ніхто не забороняє звернутися зараз. Бо оновлення даних - це обов'язок кожного військовозобов'язаного», - пояснив Істомін.

Він зазначив, якщо військовозобов'язаний зробить це зараз, то у ТЦК вже будуть оновлені дані. Тому потреби з'являтися у військкоматі потім вже не буде.

За його словами, є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, де є перелік персональних даних.

«Якщо громадянин оновив всі дані, які там є, і нічого не змінилося, це можуть бути дані хоч за 2022 рік, але вони актуальні, то оновлення вони не потребують», - додав Роман Істомін.

Як писала «Судово-юридична газета», закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг

Якщо громадяни ігноруватимуть законодавство про постановку на військовий облік та обов’язок оновлення військово-облікових даних, якщо ці дані відсутні у держави, явки за повісткою, їх штрафуватимуть до 25,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Рада вже схвалила у першому читанні.

Додамо, що жінки низки спеціальностей після 18 травня повинні оновити свої дані в ТЦК.

Нагадаємо, Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.

Крім того, у Міноборони пояснили, як користуватись електронним кабінетом військовозобов'язаного.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підсумки іспиту під час конкурсу на посади суддів Конституційного Суду: кого з кандидатів визнали достойним посади судді КСУ

На посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів претендують судді Верховного Суду Алла Олійник та Олександра Яновська.

Верховний Суд пояснив, коли відсутній умисел на перешкоджання законній професійній діяльності журналіста

Потерпілий як журналіст не був зовнішньо забезпечений документами, знаковими, сигнальними та іншими засобами позначення особи представника преси.

За зачинене укриття штрафуватимуть на місці до 17 тисяч грн, а у разі загибелі людей порушникам загрожуватиме до 8 років позбавлення волі

Виносити постанови про штрафи на місці стосовно зачинених укриттів будуть державні інспектори ДСНС.

За 3 місяці 2024 року з держслужбовців на військову службу пішло 42 людини, 38 з яких – жінки

Кількість мобілізованих державних службовців за 3 місяці 2024 року зросла на 42 людини, з яких 38 жінок і 4 чоловіка.

Суддя не зміг вчасно розглянути клопотання про тримання під вартою, тому що його покинули усі секретарі судового засідання

Підозрюваний вийшов на волю, а суддя отримав дисциплінарну справу

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео