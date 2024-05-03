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Обіцяв посприяти в отриманні групи інвалідності: на хабарі викрили лікаря з Рівненщини

07:00, 3 травня 2024
Лікар обіцяв за 2000 грн та 1500 доларів скористатись своєю посадою та знайомствами, аби «клієнт» отримав групу інвалідності.
Обіцяв посприяти в отриманні групи інвалідності: на хабарі викрили лікаря з Рівненщини
Фото: Рівненська обласна прокуратура
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Завідувача поліклініки однієї з лікарень Рівненщини викрито на одержанні хабаря за сприяння в оформленні групи інвалідності. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік, який окрім поліклініки очолює ще й лікарсько-консультаційну комісію, одержав 2000 грн та 1500 доларів США від пацієнта за сприяння в оформленні групи інвалідності. Лікар обіцяв скористатись своєю посадою та знайомствами, аби клієнт отримав необхідний висновок міжрайонної МСЕК.

Лікаря затримали безпосередньо після одержання другої частини хабаря. 

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та відсторонено від займаної посади.

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