Обещал помочь в получении группы инвалидности: на взятке разоблачили врача из Ровенщины

Врач обещал за 2000 грн и 1500 долларов воспользоваться своей должностью и знакомствами, чтобы клиент получил группу инвалидности.

Заведующий поликлиникой одной из больниц Ровенщины разоблачен на получении взятки за содействие в оформлении группы инвалидности. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина, кроме поликлиники возглавляющий еще и врачебно-консультационную комиссию, получил 2000 грн и 1500 долларов США от пациента за содействие в оформлении группы инвалидности. Врач обещал воспользоваться своей должностью и знакомствами, чтобы клиент получил необходимое заключение межрайонной МСЭК.

Врач был задержан непосредственно после получения второй части взятки.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста и он отстранен от занимаемой должности.

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