На Волыни будут судить мужчин, которые за 5000 долларов организовывали выезд за границу военнообязанных

Злоумышленники помогли изготовить для трех уклонистов поддельные пенсионные удостоверения, которыми им якобы установлена ІІІ группа инвалидности.

На Волыни будут судить граждан, которые за 5000 долларов организовывали выезд за границу военнообязанных. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, прокуроры Луцкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении 61-летним жителем города Рожище и 55-летним жителем Сумщины пособничества в подделке официальных документов и организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам (ч. 5 ст. .37 ч.3 ст.

По данным следствия, в июне-июле 2023 года мужчины вместе с не установленным пока лицом, материалы по которому выделены в отдельное производство, обеспечили изготовление для трех военнообязанных мужчин поддельных пенсионных удостоверений, которыми им якобы установлена ІІІ группа инвалидности.

Также сообщники организовали внесение сведений еще о трех уклонистах в информационную систему «Шлях» как о водителях-волонтёрах благотворительной организации.

Свои услуги фигуранты оценивали в 5000 долларов.

Таким образом они сделали возможным выезд из Украины в период действия правового режима военного положения шести военнообязанных мужчин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.