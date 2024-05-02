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В Ирпене полиция проводит обыски у должностных лиц: изучают законность начисления зарплат и премий

17:38, 2 мая 2024
Правоохранители устанавливают обстоятельства начисления зарплат и премий чиновникам исполкома Ирпенского городского совета.
В Ирпене полиция проводит обыски у должностных лиц: изучают законность начисления зарплат и премий
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Киевская областная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по присвоению, растрате имущества или завладению им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения Ирпенским городским советом. Дело было открыто по заявлению местного депутата. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Следователями полиции проверяется информация о чрезмерно завышенных зарплатах и премиях должностных лиц горисполкома.

В рамках досудебного расследования 5 мая в помещении Ирпенского горсовета объявлено два определения Святошинского районного суда города Киева на проведение временного доступа к вещам и документам определенных должностных лиц.

Правоохранители отметили, что других следственных действий в админздании городского совета или в исполнительном комитете полицейскими не проводилось.

«Непосредственно в кабинете и по месту жительства городского головы Ирпеня следственные действия не производились», - заявили в полиции.

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