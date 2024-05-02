В Ірпені поліція проводить обшуки у посадовців: вивчають законність нарахування зарплат і премій

Правоохоронці встановлюють обставини нарахування зарплат і премій чиновникам виконкому Ірпінської міської ради.

Київська обласна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану Ірпінською міською радою. Справу відкрили за заявою місцевого депутата. Про це повідомила поліція Київської області.

Слідчими поліції перевіряється інформація щодо надмірно завищених зарплат і премій посадових осіб міськвиконкому.

У рамках досудового розслідування 5 травня у приміщенні Ірпінської міськради оголошено дві ухвали Святошинського районного суду міста Києва на проведення тимчасового доступу до речей та документів визначених посадових осіб.

Правоохоронці зазначили, що інших слідчих дій в адмінбудівлі міської ради чи у виконавчому комітеті поліцейськими не проводилось.

«Безпосередньо у кабінеті та за місцем проживання міського голови Ірпеня слідчі дії не здійснювались», - заявили у поліції.

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