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Является ли основанием для проведения документальной внеплановой проверки обращения налогоплательщика

23:36, 2 мая 2024
На основании поданного заявления налогоплательщика о проведении проверки после принятия решения руководителя ГНС, оформляемого приказом, проводят документальную внеплановую проверку.
Является ли основанием для проведения документальной внеплановой проверки обращения налогоплательщика
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Главное управление ГНС в Черкасской области разъяснило, является ли основанием для проведения документальной внеплановой проверки обращение налогоплательщика.

На основании поданного заявления налогоплательщика о проведении проверки после принятия решения руководителя контролирующего органа, оформляемого приказом, проводится документальная внеплановая проверка.

Наряду с этим контролирующим органам запрещается проводить документальные внеплановые проверки, предусмотренные подпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 Налогового кодекса Украины в случае, если вопросы, являющиеся предметом такой проверки, были охвачены в ходе предварительных проверок налогоплательщика.

Пунктом 78.1 ст. 78 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 № 2755-VI с изменениями и дополнениями определены основания, при наличии которых проводится документальная внеплановая проверка.

Ограничения по основаниям проведения проверок налогоплательщиков, определенные НКУ, не распространяются на проверки, проводимые на обращение налогоплательщика (абзац первый п. 78.2 ст. 78 НКУ).

Подпунктом 19 экз. 1. 1.1 п. 19 экз. 1. 1 ст. 19 экз. 1, ст. 19 экз. 3 НКУ определен перечень функций контролирующих органов, определенные п.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 НКУ и государственных налоговых инспекций. Функция контрольно-проверочной работы закреплена исключительно за контролирующими органами областного и центрального уровней.

Контролирующими органами являются – налоговые органы (центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, его территориальные органы) – по соблюдению законодательства по вопросам налогообложения (кроме случаев, определенных п.п. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 НКУ), законодательства по вопросам уплаты единого взноса, а также соблюдения другого законодательства, контроль за исполнением которого возложен на центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, или его территориальные органы (п.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 НКУ ).

О проведении документальной внеплановой проверки руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) контролирующего органа принимает решение, оформляемое приказом (абзац первый п. 78.4 ст. 78 НКУ).

То есть, на основании поданного заявления налогоплательщика о проведении проверки после принятия решения руководителя контролирующего органа, оформляемого приказом, проводится документальная внеплановая проверка.

Наряду с этим контролирующим органам запрещается проводить документальные внеплановые проверки, предусмотренные подпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 НКУ в случае, если вопросы, являющиеся предметом такой проверки, были охвачены при предварительных проверках налогоплательщика (абзац второй п. 78.2 ст. 78 НКУ).

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