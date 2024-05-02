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На Волині судитимуть чоловіків, які за 5000 доларів організовували виїзд за кордон військовозобов'язаних

23:55, 2 травня 2024
Зловмисники допомогли виготовити для трьох ухилянтів підроблені пенсійні посвідчення, якими їм нібито встановлена ІІІ група інвалідності.
На Волині судитимуть чоловіків, які за 5000 доларів організовували виїзд за кордон військовозобов'язаних
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На Волині судитимуть громадян, які за 5000 доларів організовували виїзд за кордон військовозобов'язаних. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Так, прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 61-річним жителем міста Рожище та 55-річним жителем Сумщини пособництва в підробленні офіційних документів та організації  незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів (ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, у червні-липні 2023 року чоловіки разом із не встановленою поки особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, забезпечили виготовлення для трьох військовозобов'язаних чоловіків підроблених пенсійних посвідчень, якими їм нібито  встановлена ІІІ група інвалідності.

Також спільники організували внесення відомостей ще щодо трьох ухилянтів до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв-волонтерів благодійної організації.

Свої послуги фігуранти оцінювали у 5000 доларів.

Таким чином вони уможливили виїзд з України у період дії правового режиму воєнного стану шести військовозобов'язаних чоловіків.

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