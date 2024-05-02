Нужно ли идти в ТЦК после 18 мая, если данные уже были обновлены: разъяснение

Если военнообязанный обновит свои данные в ТЦК сейчас, после 18 мая это делать не нужно, - спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Фото: varta1.com.ua

Начальник службы с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщил, если военнообязанные украинцы обновили данные до вступления в силу нового закона о мобилизации (до 18 мая), то снова идти в ТЦК им не нужно. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Если гражданин хочет уточнить свои данные по закону (о мобилизации – ред.), то он это может сделать после вступления в силу закона. Но никто не запрещает обратиться сейчас. Ибо обновление данных – это обязанность каждого военнообязанного», – пояснил Истомин.

Он отметил, что если военнообязанный сделает это сейчас, то в ТЦК уже будут обновлены данные. Поэтому потребности появляться в военкомате потом уже не будет.

По его словам, есть закон Украины о едином государственном реестре военнообязанных, где есть перечень персональных данных.

«Если гражданин обновил все имеющиеся там данные и ничего не изменилось, это могут быть данные хоть за 2022 год, но они актуальны, то в обновлении они не нуждаются», - добавил Роман Истомин.

Как писала «Судебно-юридическая газета», закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг.

Если граждане будут игнорировать законодательство о постановке на военный учет и обязанности обновления военно-учетных данных, если эти данные отсутствуют у государства, явки по повестке, их будут штрафовать до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 Рада уже одобрила в первом чтении.

Добавим, что женщины ряда специальностей после 18 мая должны обновить свои данные в ТЦК.

Напомним, Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.

Кроме того, в Минобороны объяснили, как пользоваться электронным кабинетом военнообязанного.

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