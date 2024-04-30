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На якій стадії відновлення перегінного тунелю «Деміївська» – «Либідська», – у КМДА показали відео

14:49, 30 квітня 2024
В перегінному тунелі «Деміївська» – «Либідська» розпочався демонтаж залізобетонних тюбінгів.
На якій стадії відновлення перегінного тунелю «Деміївська» – «Либідська», – у КМДА показали відео
Джерело фото: КМДА
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Відновлення перегінного тунелю "Деміївська" – "Либідська" в Києві продовжується, зокрема, розпочався демонтаж залізобетонних тюбінгів. Фахівці КП "Київський метрополітен" активно працюють на будівельному майданчику між станціями метро «Деміївська» – «Либідська», проводячи як внутрішні, так і зовнішні роботи. Про це повідомили в КМДА.

Наразі спеціалісти виконують ряд заходів, включаючи розробку котловану, видалення пошкодженого бетону та хімічне закріплення ґрунтів. Роботи на майданчику проводяться цілодобово з метою відновлення руху поїздів "синьою" лінією метро до кінця літа 2024 року.

Попередні висновки експертів вказують на те, що деформація тунелю сталася через неякісні проєктні рішення та недоліки у будівельно-монтажних роботах. Представники "Київського метрополітену" нагадують, що за попередніми дослідженнями Науково-дослідної судово-експертної установи, причинами виникнення загрози аварійної ситуації є саме ці фактори.

Наразі проводиться додаткове дослідження, але фахівці вже працюють у відновлювальному режимі, спрямовуючи всі зусилля на завершення проектування і реконструкцію тунелю.

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