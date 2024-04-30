На какой стадии восстановления перегонного тоннеля «Демеевская» - «Лыбедская», – в КГГА показали видео

В перегонном тоннеле «Демеевская» - «Лыбедская» начался демонтаж железобетонных тюбингов.

Источник фото: КГГА

Восстановление перегонного тоннеля "Демеевская" - "Лыбедская" в Киеве продолжается, в частности, начался демонтаж железобетонных тюбингов. Специалисты КП "Киевский метрополитен" активно работают на строительной площадке между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская", проводя как внутренние, так и внешние работы. Об этом сообщили в КГГА.

Сейчас специалисты выполняют ряд мероприятий, включая разработку котлована, удаление поврежденного бетона и химическое закрепление почв. Работы на площадке проводятся круглосуточно с целью восстановления движения поездов по "синей" линии метро до конца лета 2024 года.

Предварительные выводы экспертов указывают на то, что деформация тоннеля произошла из-за некачественных проектных решений и недостатков в строительно-монтажных работах. Представители "Киевского метрополитена" напоминают, что по предварительным исследованиям Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, причинами возникновения угрозы аварийной ситуации являются именно эти факторы.

Сейчас проводится дополнительное исследование, но специалисты уже работают в восстановительном режиме, направляя все усилия на завершение проектирования и реконструкцию тоннеля.

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