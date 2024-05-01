Харьков снимает часть налоговой нагрузки на бизнес

В Харькове реформируют систему налогообложения и вводит новые льготы.

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Харьковский городской совет принял решение об отмене ряда налогов для предпринимателей в городе. Новое постановление предусматривает предоставление льгот физическим и юридическим лицам, а также предпринимателям по уплате налогов за землю и недвижимость.

На внеочередной сессии городского совета, которая состоялась 30 апреля, было принято соответствующее решение. По нему, с 1 апреля по 30 июня 2024 года, для физических, юридических лиц и предпринимателей отменено налоговое обязательство после начисления арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности. Ставка земельного налога на участки физических и юридических лиц будет составлять 0% от их нормативной денежной оценки. Также установлена ставка налога за недвижимое имущество на уровне 0%.

Кроме того, плательщикам единого налога четвертой группы предоставлено стопроцентное уменьшение налоговых обязательств.

Представители Департамента бюджета и финансов считают, что это решение будет способствовать поддержке бизнеса и граждан города, особенно тех, кто работает на прифронтовой территории.

Однако, городской голова Игорь Терехов отметил, что такие льготы могут привести к потере около 1 млрд грн из городского бюджета. Однако он выразил надежду на дотации от государства, которые помогут в пролонгации предоставленных льгот.

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