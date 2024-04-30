Йенс Столтенберг объяснил, в чем состоит проблема приглашения Украины в НАТО

Нет согласия всех членов НАТО по членству Украины, — Генсек Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что проблема с приглашением Украины в НАТО заключается в том, что для этого нужно согласие всех 32 членов Альянса, которого нет.

При этом он отметил, что все союзники по Альянсу заявили, что Украина станет членом НАТО.

"Все союзники заявили, что Украина будет членом НАТО. И нам нужно двигаться к этой цели. Работать многое для того, чтобы вы были полностью взаимосовместимы, отвечали всем натовским стандартам. Чтобы когда придет политическое решение вы могли это сделать", - сказал Столтенберг.

Напомним, что 29 апреля Генсек НАТО прибыл в Украину.

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