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Єнс Столтенберг пояснив, в чому полягає проблема запрошення України в НАТО

14:31, 30 квітня 2024
Немає згоди всіх членів НАТО щодо членства України, — Генсек Столтенберг.
Єнс Столтенберг пояснив, в чому полягає проблема запрошення України в НАТО
Фото: Офіс Президента
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що проблема із запрошенням України до НАТО полягає в тому, що для цього потрібна згода усіх 32 членів Альянсу, якої наразі немає.

При цьому він зауважив, що усі союзники по Альянсу заявили, що Україна стане членом НАТО.

"Усі союзники заявили, що Україна буде членом НАТО. І нам потрібно рухатися до цієї мети. Працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали всім натівським стандартам. Щоб коли прийде політичне рішення ви могли це зробити", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що 29 квітня Генсек НАТО прибув до України

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