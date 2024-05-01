Практика судів
  1. В Україні

Харків знімає частину податкового навантаження на бізнес

10:17, 1 травня 2024
У Харкові реформують систему оподаткування та вводить нові пільги.
Харків знімає частину податкового навантаження на бізнес
Джерело фото: ukr.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Харківська міська рада прийняла рішення щодо скасування ряду податків для підприємців у місті. Нова постанова передбачає надання пільг фізичним і юридичним особам, а також підприємцям щодо сплати податків за землю та нерухомість.

На позачерговій сесії міської ради, яка відбулася 30 квітня, було ухвалено відповідне рішення. За ним, з 1 квітня по 30 червня 2024 року, для фізичних, юридичних осіб і підприємців скасовано податкове зобов'язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складатиме 0% від їх нормативної грошової оцінки. Також встановлено ставку податку за нерухоме майно на рівні 0%.

Крім того, платникам єдиного податку четвертої групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов'язань.

Представники Департаменту бюджету і фінансів вважають, що це рішення сприятиме підтримці бізнесу та громадян міста, особливо тих, хто працює на прифронтовій території.

Однак, міський голова Ігор Терехов зауважив, що такі пільги можуть призвести до втрати близько 1 млрд грн з міського бюджету. Проте він висловив надію на дотації від держави, які допоможуть у пролонгації наданих пільг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Апеляційний адмінсуд скасував постанову ТЦК про притягнення чоловіка до відповідальності за неповідомлення в 7-денний строк ТЦК про зміну персональних даних – деталі

До чоловіка додому прибули представники ТЦК з проханням надати документи відносно його сімейного стану, він особисто надав до ТЦК всі необхідні документи, але у нього їх відмовилися приймати, дали направлення на проходження ВЛК і склали протокол – що вирішив апеляційний адмінсуд.

При вирішенні питання щодо можливості адвоката іноземної держави посвідчувати документи в якості нотаріуса слід керуватися законом про міжнародне приватне право – позиція суду

Приватноправові відносини, які виникли між адвокатом та клієнтом додатково пов`язані із правопорядком, встановленим в державі Ізраїль – позиція суду щодо можливості адвоката посвідчувати документи в якості нотаріуса.

Ухвала слідчого судді про арешт майна автоматично припиняє свою дію у разі закриття кримінального провадження постановою слідчого або прокурора – ВС

Ухвала суду, постановлена на підставі ч. 9 ст. 100 КПК після закриття кримінального провадження слідчим або прокурором, за якою вирішено питання про долю речових доказів і документів, може бути оскаржена як у апеляційному, так і у касаційному порядку – ОП ККС ВС.

Чоловіки за кордоном отримають доступ до подачі нових заяв на консульські послуги за умови уточнення військово-облікових даних – МЗС надало додаткові роз’яснення

Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання консульських послуг, він матиме таку можливість – МЗС.

Сам лише факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення, зокрема у частині явки до ТЦК – рішення апеляційного адмінсуду

Колегія суддів дійшла висновку, що відмова від отримання повістки не створює складу адміністративного правопорушення за ч. 2 статті 210-1 КУпАП, а тому притягнення позивача до адміністративної відповідальності за вказаною нормою є неправомірним.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Фанда
    Оксана Фанда
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Сергій Ківалов
    Сергій Ківалов
    народний депутат України III-VIII скликань
  • Людмила Юхтенко
    Людмила Юхтенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду