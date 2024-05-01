Харків знімає частину податкового навантаження на бізнес

У Харкові реформують систему оподаткування та вводить нові пільги.

Джерело фото: ukr.net

Харківська міська рада прийняла рішення щодо скасування ряду податків для підприємців у місті. Нова постанова передбачає надання пільг фізичним і юридичним особам, а також підприємцям щодо сплати податків за землю та нерухомість.

На позачерговій сесії міської ради, яка відбулася 30 квітня, було ухвалено відповідне рішення. За ним, з 1 квітня по 30 червня 2024 року, для фізичних, юридичних осіб і підприємців скасовано податкове зобов'язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складатиме 0% від їх нормативної грошової оцінки. Також встановлено ставку податку за нерухоме майно на рівні 0%.

Крім того, платникам єдиного податку четвертої групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов'язань.

Представники Департаменту бюджету і фінансів вважають, що це рішення сприятиме підтримці бізнесу та громадян міста, особливо тих, хто працює на прифронтовій території.

Однак, міський голова Ігор Терехов зауважив, що такі пільги можуть призвести до втрати близько 1 млрд грн з міського бюджету. Проте він висловив надію на дотації від держави, які допоможуть у пролонгації наданих пільг.

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