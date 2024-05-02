Після 18 травня для деяких українців можуть змінитися правила виїзду за кордон через нові правила мобілізації: що кажуть в ДПСУ

Ймовірно, йдеться про категорію громадян, які мають відстрочку від призову.

Після 18 травня, коли новий закон про мобілізацію набере чинності, для деяких категорій українців можуть змінитися правила виїзду за кордон. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу.

За його словами, Кабмін має привести нормативні документи відповідно до вимог закону про мобілізацію. Тому варто очікувати, що у правила перетину кордону можуть бути внесені зміни.

Демченко зазначив, що Держприкордонслужба поки не знає, чого будуть стосуватися зміни. Ймовірно, йдеться про категорію громадян, які мають відстрочку від призову.

«Але зважаючи, що також в статтю 23 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону», - наголосив речник ДПСУ.

Як писала «Судово-юридична газета», закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг.

Якщо громадяни ігноруватимуть законодавство про постановку на військовий облік та обов’язок оновлення військово-облікових даних, якщо ці дані відсутні у держави, явки за повісткою, їх штрафуватимуть до 25,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Рада вже схвалила у першому читанні.

Додамо, що жінки низки спеціальностей після 18 травня повинні оновити свої дані в ТЦК.

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