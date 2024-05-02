После 18 мая для некоторых украинцев могут измениться правила выезда за границу из-за новых правил мобилизации: что говорят в ГПСУ

Вероятно, речь идет о категории граждан, имеющих отсрочку от призыва.

После 18 мая, когда новый закон о мобилизации вступит в силу, некоторые категории украинцев могут изменить правила выезда за границу. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга.

По его словам, Кабмин должен привести нормативные документы в соответствии с требованиями закона о мобилизации. Поэтому следует ожидать, что в правила пересечения границы могут быть внесены изменения.

Демченко отметил, что Госпогранслужба пока не знает, к чему будут касаться изменения. Вероятно, речь идет о категории граждан, имеющих отсрочку от призыва.

«Но ввиду того, что также в статью 23 Закона Украины «О мобилизации и мобилизационной подготовке» были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то следует ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы» , - подчеркнул спикер ГПСУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг.

Если граждане будут игнорировать законодательство о постановке на военный учет и обязанности обновления военно-учетных данных, если эти данные отсутствуют у государства, явки по повестке, их будут штрафовать до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 Рада уже одобрила в первом чтении.

Добавим, что женщины ряда специальностей после 18 мая должны обновить свои данные в ТЦК.

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