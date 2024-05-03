В Черкасской области разоблачили мужчину, который развращал 13-летнюю девочку

Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Черкасской области ранее судимому за корыстные преступления 28-летнему жителю Золотоношского района сообщено о подозрении по факту развращения малолетнего лица.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в середине марта 2024 года мужчина, находясь в ночное время в доме вместе 13-летней девочкой, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, совершал развратные действия сексуального характера.

На основании собранных доказательств лицу сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре добавляют, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такого.

Ранее сообщалось, что в Киеве семья наняла чистильщика аквариума, а он развращал их 13-летнюю дочь.

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