Глава НАГС Наталья Алюшина представила 14 шагов к возобновлению конкурсных процедур на госслужбе

Первой задачей к возобновлению конкурсных процедур на госслужбе должно стать принятие Верховной Радой закона об усовершенствовании порядка вступления, прохождения, прекращения государственной службы.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», план Украины, одобренный Кабмином в рамках реализации инициативы ЕС «Ukraine Facility», предусматривает возобновление конкурсов с учетом профессиональных компетентностей кандидатов.

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина во время заседания Совета управления человеческими ресурсами представила алгоритм из 14 задач, реализация которого позволит выполнить эту задачу. Об этом сообщил официальный сайт НАГС.

«Первым должно стать принятие Верховной Радой Закона об усовершенствовании порядка вступления, прохождения, прекращения государственной службы. Это правительственный законопроект 6496, разработкой которого занималось НАДС. Документ содержит принципиальные изменения в конкурсной процедуре, учитывающие рекомендации и принципы государственного управления OECР/SIGMA. На его основе будет подготовлена новая редакция Порядка проведения конкурса на занятие должностей государственной службы», - отметила глава НАГС.

Параллельно необходимо подготовить законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О правовом режиме военного положения» о возобновлении конкурсов.

По словам Натальи Алюшиной, утверждение Порядка проведения конкурса на занятие должностей государственной службы станет правовым основанием для обновления методологии оценки профессиональной компетентности кандидатов на занятие должностей государственной службы, в том числе подготовки нового перечня тестовых вопросов и ситуационных задач.

В четырехмесячный срок после принятия упомянутого Порядка планируется разработка нового функционала Единого портала вакансий публичной службы (career.gov.ua), с учетом положений Закона №6496 и Закона Украины от 2 мая 2023 г. 3077-IX «О службе в органах местного самоуправления».

По словам главы Агентства, при введении нового функционала Единого портала необходимо разработать техническое задание по его модернизации, разработать программное обеспечение, осуществить апробацию системы и напрямую запустить Единый портал вакансий публичной службы. «После выполнения подготовительной работы доберемся до кульминации процесса возобновления конкурсов, когда вступают в игру все государственные органы и органы местного самоуправления», - отметила Наталья Алюшина.

«Итак, мы начнем объявлять конкурсы после вступления в силу положений Закона 6496, Закона о внесении изменений в Закон «О правовом режиме военного положения», утверждения новой редакции Порядка проведения конкурса на занятие должностей государственной службы и запуска обновленного Единого портала. Это должно произойти не позже III квартала 2026 года», - подчеркнула глава НАГС.

«Мы уделим внимание методологической помощи и проведем необходимое обучение для служб управления персоналом и членов конкурсных комиссий по конкурсной процедуре. Чтобы определить результативность работы, мы инициировали мониторинг объявления конкурсов на должности государственной службы, на которые назначены лица в соответствии с абзацем первой части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», - подчеркнула Наталья Алюшина.

«Согласно индикаторов Плана Украины срок вступления в силу нового законодательства – ІІІ квартал 2025 года. Сроки и возможности НАГС зависят от продолжительности прохождения процедурных этапов принятия необходимых нам законопроектов», – отметила Наталья Алюшина.

Также мы писали, что Украина получит кредиты от ЕС на миллиарды евро за реализацию Плана Ukraine Facility, который предусматривает создание Высшего админсуда, увеличение штата ВАКС и изменения в УПК. Два из них страна уже получила.

Добавим, если Украина допустит серьезную коррупцию или мошенничество, европейские институты должны поставить вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.

Еще мы писали, какие реформы планируют осуществить в судебной ветви власти в рамках этого же Плана.

При этом Регламент по введению финансового инструмента Ukraine Facility предусматривает право Еврокомиссии уменьшать поддержку и возмещать любую сумму или требовать досрочного возврата займа, в случаях серьезных нарушений, мошенничества, коррупции или конфликта интересов, влияющих на финансовые интересы ЕС, которые не были исправлены. по Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.