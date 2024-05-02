Практика судов
  1. В мире

В Китае в горной местности обрушилась автомагистраль – десятки погибших

15:29, 2 мая 2024
Обрушение произошло после месяца сильных дождей в горной части провинции Гуандун.
В Китае в горной местности обрушилась автомагистраль – десятки погибших
Источник фото: Xinhua News Agency via AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В горной местности в провинции Гуандун на юге Китая произошел обвал автомагистрали. Об этом сообщает «AP».

По информации СМИ, количество погибших выросло до 48 человек. Как отмечается, поисковые работы усложняются из-за дождя, сползания со склона земли и гравия.

«Поисковые работы продолжаются в юго-восточной части Китая после того, как участок шоссе обрушился в горной местности», - говорится в сообщении.

Обрушение произошло после месяца сильных дождей в горной части провинции Гуандун.

По информации издания «The Washington Post», обрушился участок шоссе длиной 17,9 метра. В результате более 20 автомобилей упали со склона. Очевидцы рассказывали, что услышали шум и увидели, как позади образовалась яма шириной в несколько метров.

По словам местных властей, большинство транспортных средств были засыпаны грунтом во время обрушения. В то же время из-за длительных сильных осадков есть угроза повторного обрушения почвы в этом районе во время спасательных работ.

Источник фото: Xinhua News Agency via AP

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на Киевщине микроавтобус, который вез людей на работу, провалился в пропасть.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
За закрытое укрытие будут штрафовать на месте до 17 тысяч грн, а в случае гибели людей нарушителям грозит до 8 лет лишения свободы

Выносить постановления о штрафах на месте по закрытым укрытиям будут государственные инспекторы ГСЧС.

За 3 месяца 2024 года из госслужащих на военную службу пошли 42 человека, 38 из которых – женщины

Количество мобилизованных государственных служащих за 3 месяца 2024 года выросло на 42 человека, из которых 38 женщины и 4 мужчины.

Судья не смог вовремя рассмотреть ходатайство о содержании под стражей, потому что его бросили все секретари судебного заседания

Подозреваемый вышел на свободу, а судья получил дисциплинарное дело.

Определения об аресте имущества будут изыматься из Реестра судебных решений на год, а судьи смогут сами определять, какая информация подлежит закрытию

Как полный, так и общий доступ к решениям об аресте имущества и о временном доступе к вещам и документам в Реестре судебных решений будут закрываться на год после принятия – НАПК назвало законопроект коррупциогенным.

Верховная Рада намерена запретить публиковать в Реестре судебные решения по мобилизации и военному учету

Из публичной части Реестра судебных решений исключат решения, вынесенные по делам по военнообязанным и военнослужащим – практика по мобилизации станет закрытой для общественности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео