В Китае в горной местности обрушилась автомагистраль – десятки погибших

Обрушение произошло после месяца сильных дождей в горной части провинции Гуандун.

Источник фото: Xinhua News Agency via AP

В горной местности в провинции Гуандун на юге Китая произошел обвал автомагистрали. Об этом сообщает «AP».

По информации СМИ, количество погибших выросло до 48 человек. Как отмечается, поисковые работы усложняются из-за дождя, сползания со склона земли и гравия.

«Поисковые работы продолжаются в юго-восточной части Китая после того, как участок шоссе обрушился в горной местности», - говорится в сообщении.

Обрушение произошло после месяца сильных дождей в горной части провинции Гуандун.

По информации издания «The Washington Post», обрушился участок шоссе длиной 17,9 метра. В результате более 20 автомобилей упали со склона. Очевидцы рассказывали, что услышали шум и увидели, как позади образовалась яма шириной в несколько метров.

По словам местных властей, большинство транспортных средств были засыпаны грунтом во время обрушения. В то же время из-за длительных сильных осадков есть угроза повторного обрушения почвы в этом районе во время спасательных работ.

Источник фото: Xinhua News Agency via AP

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