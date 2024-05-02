У Китаї в гірській місцевості обвалилася автомагістраль – десятки загиблих

Обвал стався після місяця сильних дощів у гірській частині провінції Гуандун.

Джерело фото: Xinhua News Agency via AP

В гірській місцевості у провінції Гуандун на півдні Китаю стався обвал автомагістралі. Про це повідомляє «AP».

За інформацією ЗМІ, кількість загиблих у зросла до 48 осіб. Як зазначається, пошукові роботи ускладнюються через дощ, сповзання зі схилу землі та гравію.

«Пошукові роботи тривають у південно-східній частині Китаю після того, як ділянка шосе обвалилася в гірській місцевості», - йдеться у повідомленні.

Обвал стався після місяця сильних дощів у гірській частині провінції Гуандун.

За інформацією видання «The Washington Post», обвалилася ділянка шосе довжиною 17,9 метра. Внаслідок цього понад 20 автомобілів впали зі схилу. Очевидці розповідали, що почули гучний шум та побачили, як позаду утворилася яма завширшки кілька метрів.

За словами місцевої влади, більшість транспортних засобів були засипані ґрунтом під час обвалу. Водночас через тривалі сильні опади є загроза повторного обвалення ґрунту у цьому район під час рятувальних робіт.

Джерело фото: Xinhua News Agency via AP

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