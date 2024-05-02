Голова НАДС Наталія Алюшина представила 14 кроків до відновлення конкурсних процедур на держслужбі

Першим завданням до відновлення конкурсних процедур на держслужбі має стати прийняття Верховною Радою закону щодо удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», план України, схвалений Кабміном у рамках реалізації ініціативи ЄС «Ukraine Facility», передбачає відновлення конкурсів з урахуванням професійних компетентностей кандидатів.

Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина під час засідання Ради управління людськими ресурсами представила алгоритм із 14 завдань, реалізація якого дозволить виконати це завдання. Про це повідомив офіційний сайт НАДС.

«Першим має стати прийняття Верховною Радою Закону щодо удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби. Це урядовий законопроєкт 6496, розробкою якого займалося НАДС. Документ містить принципові зміни до конкурсної процедури, що враховують рекомендації та принципи державного управління OECР/SIGMA. На його основі буде підготовлено нову редакцію Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», - зауважила голова НАДС.

Паралельно необхідно підготувати законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо відновлення конкурсів.

За словами Наталії Алюшиної, затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби стане правовою підставою для оновлення методології оцінювання професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби, в тому числі підготовки нового переліку тестових питань та ситуаційних завдань.

У чотиримісячний термін після прийняття згаданого Порядку планується розробка нового функціоналу Єдиного порталу вакансій публічної служби (career.gov.ua), з урахуванням положень Закону 6496 та Закону України від 2 травня 2023 року 3077-IX «Про службу в органах місцевого самоврядування».

За словами очільниці Агентства, при запровадженні нового функціоналу Єдиного порталу необхідно розробити технічне завдання щодо його модернізації, розробити програмне забезпечення, здійснити апробацію системи та безпосередньо запустити Єдиний портал вакансій публічної служби. «Після виконання підготовчої роботи дістанемося до кульмінації процесу відновлення конкурсів, коли вступають у гру всі державні органи та органи місцевого самоврядування», - зазначила Наталія Алюшина.

«Отже, ми почнемо оголошувати конкурси після набрання чинності положень Закону 6496, Закону про внесення змін до Закону «Про правовий режим воєнного стану», затвердження нової редакції Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби та запуску оновленого Єдиного порталу. Це має відбутися не пізніше III кварталу 2026 року», - підкреслила голова НАДС.

«Ми приділимо увагу методологічній допомозі та проведемо необхідне навчання для служб управління персоналом і членів конкурсних комісій щодо конкурсної процедури. Аби визначити результативність роботи, ми ініціювали моніторинг оголошення конкурсів на посади державної служби, на які особи призначені відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», - наголосила Наталія Алюшина.

«Відповідно до індикаторів Плану України строк набрання чинності нового законодавства – ІІІ квартал 2025 року. Терміни та можливості НАДС залежать від тривалості проходження процедурних етапів прийняття необхідних нам законопроектів», - зауважила Наталія Алюшина.

Також ми писали, що Україна отримає кредити від ЄС на мільярди євро за реалізацію Плану Ukraine Facility, який передбачає створення Вищого адмінсуду, збільшення штату ВАКС і зміни до КПК. Два з них країна вже отримала.

Додамо, якщо Україна допустить серйозну корупцію чи шахрайство, європейські інституції мають поставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.

Ще ми писали, які реформи планують здійснити у судовій гілці влади в рамках цього ж Плану.

При цьому Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.

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