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На Черкащині викрили чоловіка, який розбещував 13-річну дівчину

09:03, 3 травня 2024
Зловмиснику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
На Черкащині викрили чоловіка, який розбещував 13-річну дівчину
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На Черкащині раніше судимому за корисливі злочини 28-річному жителю Золотоніського району повідомлено про підозру за фактом розбещення малолітньої особи.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, в середині березня 2024 року, чоловік, перебуваючи у нічний час у будинку разом 13-річною дівчиною, скориставшись її безпорадним станом, вчиняв розпусні дії сексуального характеру.

На підставі зібраних доказів особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі додають, що зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Раніше ми писали, що у Києві сім’я найняла чистильника акваріуму, а він розбещував їхню 13-річну доньку.

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