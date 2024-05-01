У Китаї кота, який спалив будинок, відправили на «роботу» для відшкодування збитків: фото

Кіт випадково наступив на сенсорну панель індукційної плити та увімкнув її, що і призвело до підпалу будинку.

Фото: scmp.com

У Китаї кіт випадково увімкнув індукційну плиту на кухні своєї господарки і підпалив будинок. Власниця пухнастого відправила його «на роботу», щоб заробити кошти на відновлення будинку, пише South China Morning Post.

Кіт з кличкою Цзінгудяо завдав збитків на 100 000 юанів (14 000 доларів США).

Як пише видання, кіт грався на кухні і випадково наступив на сенсорну панель індукційної плити, увімкнувши її. Пожежники, які прибули на місце інциденту, знайшли золотистого британського короткошерстого кота, який ховався в шафі нагорі.

Тварина залишилася неушкодженою, а його власниця Дандан змінила ім'я свого акаунту на Douyin на «Найкрутіший кіт провінції Сичуань» і тепер змушує пухнастого улюбленця «працювати» під час прямих трансляцій, щоб відшкодувати збитки.

У наступні дні Дандан жартувала, що вона змушує його «відпрацьовувати свій борг», з'являючись у прямих ефірах, і навіть повісивши на нього ярлик «палія».

Фото: scmp.com

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