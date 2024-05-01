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В Китае кота, который сжег дом, отправили на «работу» для возмещения ущерба: фото

21:42, 1 мая 2024
Кот случайно наступил на сенсорную панель индукционной плиты и включил ее, что и привело к поджогу дома.
В Китае кота, который сжег дом, отправили на «работу» для возмещения ущерба: фото
Фото: scmp.com
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В Китае кот случайно включил индукционную плиту на кухне своей хозяйки и поджег дом. Хозяйка пушистого отправила его «на работу», чтобы заработать средства на восстановление дома, пишет South China Morning Post.

Кот с кличкой Цзингудяо нанес ущерб на 100 000 юаней (14 000 долларов США).

Как пишет издание, кот игрался на кухне и случайно наступил на сенсорную панель индукционной плиты, включив ее. Прибывшие на место инцидента пожарные нашли золотистого британского короткошерстного кота, который скрывался в шкафу наверху.

Животное осталось невредимым, а его владелица Дандан сменила имя своего аккаунта на Douyin на «Самый крутой кот провинции Сычуань» и теперь заставляет пушистого любимца «работать» во время прямых трансляций, чтобы возместить ущерб.

Позже Дандан шутила, что она заставляет его «отрабатывать свой долг», появляясь в прямых эфирах, а также она повесила на него ярлык «поджигатель».

Фото: scmp.com

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