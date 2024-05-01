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В Харькове задержали коллаборационистку, которая собирала материалы для сюжетов Скабеевой и Соловьева

16:53, 1 мая 2024
СБУ задержала коллаборационистку, которая в Харькове работала на российские СМИ.
В Харькове задержали коллаборационистку, которая собирала материалы для сюжетов Скабеевой и Соловьева
Источник фото: СБУ
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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Харькове коллаборационистку, которая собирала материалы для создания пропагандистских сюжетов для российских ток-шоу Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева. Об этом сообщили в СБУ.

Задержанная фигурантка помогала кремлевским СМИ оправдывать агрессивную войну против Украины, готовя тезисы для заказных материалов, которые затем использовались в сюжетах центральных телеканалов россии. В частности, она работала над материалами, касающимися ракетно-бомбовых ударов рф по критической инфраструктуре Харькова.

По данным следствия, злоумышленница работала на кремлевские медиа через посредника, которым оказался российский военный корреспондент, координировавший свои действия с военной разведкой рф. Ранее она обратилась к нему через соцсеть «ВКонтакте», предлагая свою помощь в войне против Украины.

Во время обысков в ее доме злоумышленницы был изъят мобильный телефон с доказательствами ее преступной деятельности в пользу рф. Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность и оправдание агрессии рф против Украины.

Сейчас злоумышленница находится под стражей, а ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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