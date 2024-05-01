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В Запорожье и области планируют построить 5 подземных школ

16:17, 1 мая 2024
Первые 3 школы планируют построить в Запорожье, еще 2 – в Запорожском районе.
В Запорожье и области планируют построить 5 подземных школ
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Запорожье и области будет построено 5 подземных школ. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Первые 3 школы планируют построить в Запорожье, еще 2 – в Запорожском районе.

Учебные заведения станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населённых пунктов области.

«Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты областной команды. Впереди еще больше проектов, а общая сумма субвенции от государства – до 500 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Федоров подчеркнул, что первые тендеры на строительство будут объявлены уже на этой неделе. Всего в Запорожской области целью построить 10 подземных школ.

Ранее мы писали, что в Запорожье к осени планируется построить две подземные школы.

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