В Запорожье и области планируют построить 5 подземных школ

Первые 3 школы планируют построить в Запорожье, еще 2 – в Запорожском районе.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Запорожье и области будет построено 5 подземных школ. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Первые 3 школы планируют построить в Запорожье, еще 2 – в Запорожском районе.

Учебные заведения станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населённых пунктов области.

«Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты областной команды. Впереди еще больше проектов, а общая сумма субвенции от государства – до 500 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Федоров подчеркнул, что первые тендеры на строительство будут объявлены уже на этой неделе. Всего в Запорожской области целью построить 10 подземных школ.

Ранее мы писали, что в Запорожье к осени планируется построить две подземные школы.

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