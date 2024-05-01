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Фальшивые диагнозы для уклонистов за $3000: будут судить 10 врачей, двое из которых – председатели ВВК

16:01, 1 мая 2024
10 врачей в Украине обвинены в подделке документов для уклонения от призыва.
Фальшивые диагнозы для уклонистов за $3000: будут судить 10 врачей, двое из которых – председатели ВВК
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Десять врачей, включая двух председателей военно-врачебной комиссии, стали обвиняемыми в организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу Украины по фальшивым диагнозам за высокую цену в 3000 долларов США. Киевская городская прокуратура направила обвинительный акт в суд, который обвиняет их в нарушении статей Уголовного кодекса Украины относительно подделки документов. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Среди обвиняемых - двое заведующих неврологических отделений, заведующий центром нейрохирургии, врачи-нейрохирурги, психиатр, невролог, рентгенолог, а также директор Центра первичной медико-санитарной помощи. Их действия заключались в том, что они удостоверяли наличие у мужчин тяжелых заболеваний, изготавливали фальшивые диагнозы, которые использовались для оформления статуса временно непригодных к военной службе. За это они требовали от своих клиентов 3-4 тысячи долларов США за каждого.

Деятельность преступной группы обнаружили при попытке подготовки документов для трех мужчин призывного возраста. Один из заказчиков, который действовал под контролем правоохранительных органов, уже успел пересечь границу по полученным фальшивым документам.

Сейчас дело направлено в суд, а по санкциям статьи Уголовного кодекса Украины обвиняемым грозит лишение свободы до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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