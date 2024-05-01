ВККС рекомендовала назначить на должность судьи победительницу конкурса

30 апреля Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегии провела собеседования с тремя победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:
Мусиенко Оксану Олеговну на должность судьи Хозяйственного суда Одесской области.
Отказано в предоставлении рекомендации по назначению:
Пляцко Ульяны Михайловны на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области;
Михалевич Инну Николаевну на должность судьи Николаевского районного суда Одесской области.
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