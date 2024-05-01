Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС рекомендовала назначить на должность судьи победительницу конкурса

12:19, 1 мая 2024
Двум кандидатам Комиссия отказала в предоставлении рекомендации.
ВККС рекомендовала назначить на должность судьи победительницу конкурса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

30 апреля Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегии провела собеседования с тремя победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Мусиенко Оксану Олеговну на должность судьи Хозяйственного суда Одесской области.

Отказано в предоставлении рекомендации по назначению:

Пляцко Ульяны Михайловны на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области;

Михалевич Инну Николаевну на должность судьи Николаевского районного суда Одесской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы за тех, кто не стал на военный учет или не сообщает ТЦК об изменении места жительства, увеличат до 25,5 тысячи гривен

За нарушение правил постановки на военный учет, несообщение ТЦК об изменении места жительства, неявку по повестке смогут штрафовать до 25,5 тысячи грн.

Печерский райсуд Киева временно получит сразу двух судей

В столицу на 1 год переедут судьи из Винницкой области и из Днепра.

Можно ли назначить более мягкое наказание водителю при возмещении ущерба потерпевшему в ДТП после оглашения приговора – позиция Верховного Суда

Водитель нарушил ПДД, не предоставив дорогу велосипедистке, из-за чего она получила телесные повреждения, и пытался возместить ущерб уже после оглашения приговора –можно ли назначить более мягкое наказание решил Верховный Суд.

Влияет ли наличие уголовного производства относительно потерпевшего на оценку состояния необходимой обороны – позиция Верховного Суда

Осужденный утверждал, что он находился в состоянии необходимой обороны, а местный суд не обратил внимания на существование другого уголовного производства, открытого по факту причинения ему потерпевшим телесных повреждений.

Шевченковский районный суд Киева временно получит судью

Судью Андрея Анохина могут отправить в состав Шевченковского райсуда Киева на 1 год.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Фанда
    Оксана Фанда
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Сергій Ківалов
    Сергій Ківалов
    народний депутат України III-VIII скликань
  • Людмила Юхтенко
    Людмила Юхтенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду