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Финский хакер получил 6 лет тюрьмы за шантаж и взлом частного центра психотерапии

12:01, 1 мая 2024
Суд в Финляндии приговорил хакера к 6 годам лишения свободы за шантаж и утечку конфиденциальных данных пациентов.
Финский хакер получил 6 лет тюрьмы за шантаж и взлом частного центра психотерапии
Источник фото: poliisi.fi
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Финский суд вынес решение по делу о взломе и шантаже, произошедшем в частном психотерапевтическом центре, приговорив 26-летнего хакера к шести годам и трем месяцам заключения. По данным AP, преступник, требовавший выкуп за конфиденциальные данные пациентов, уклонялся от обвинений в течение лет.

Суд в городе Ленси-Уусимаа признал Кивимяки виновным в утечке данных и шантаже более двадцати тысяч пациентов, а также в распространении информации, что стало вмешательством в частную жизнь. Он был арестован во Франции и депортирован в Финляндию в 2023 году, после чего судебный процесс получил завершение.

Кивимяки, который в 2018 году взломал систему психотерапии Vastaamo и требовал выкуп за доступ к базе данных клиентов, оставил в памяти своих жертв безжалостные преступления, имевшие серьезные последствия для их психологического состояния. Суд признал эти действия вредными и недопустимыми.

По обвинению, в то время как Кивимяки попытался потребовать от центра Vastaamo большую сумму в биткоинах за молчание, отказавшись, он начал публиковать конфиденциальную информацию в даркнете и требовал выкуп в размере сотен евро от отдельных пациентов. Это привело к трагическим последствиям, в частности, к самоубийствам некоторых пострадавших.

После скандала компания Vastaamo, имевшая филиалы по всей Финляндии и сотрудничавшая с системой здравоохранения страны, заявила о банкротстве в 2021 году.

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