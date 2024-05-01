Фінський хакер отримав 6 років тюрми за шантаж та злам приватного центру психотерапії

Суд у Фінляндії засудив хакера до 6 років позбавлення волі за шантаж та витік конфіденційних даних пацієнтів.

Джерело фото: poliisi.fi

Фінський суд виніс рішення у справі про злам і шантаж, що відбувся у приватному психотерапевтичному центрі, засудивши 26-річного хакера до шести років і трьох місяців ув'язнення. За даними AP, злочинець, який вимагав викуп за конфіденційні дані пацієнтів, ухилявся від звинувачень протягом років.

Суд у місті Ленсі-Уусімаа визнав Ківімякі винним у витоці даних та шантажі більш як двадцяти тисяч пацієнтів, а також у поширенні інформації, що стало втручанням у приватне життя. Він був заарештований у Франції і депортований до Фінляндії в 2023 році, після чого судовий процес набув завершення.

Ківімякі, який в 2018 році зламав систему психотерапії Vastaamo та вимагав викуп за доступ до бази даних клієнтів, залишив у пам'яті своїх жертв безжальні злочини, що мали серйозні наслідки для їхнього психологічного стану. Суд визнав ці дії шкідливими та неприпустимими.

За обвинуваченням, у той час як Ківімякі спробував вимагати від центру Vastaamo велику суму у біткоїнах за мовчання, відмовившись, він почав публікувати конфіденційну інформацію в даркнеті та вимагав викуп у розмірі сотень євро від окремих пацієнтів. Це призвело до трагічних наслідків, зокрема, до самогубств деяких постраждалих.

Після скандалу компанія Vastaamo, що мала філії по всій Фінляндії та співпрацювала з системою охорони здоров'я країни, заявила про банкрутство в 2021 році.

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