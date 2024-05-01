Як оскаржити рішення, дії або бездіяльність приватного виконавця — пояснення Мін’юсту

Рішення, дії чи бездіяльність виконавця щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.

У випадку порушення прав, свобод, інтересів під час здійснення виконавчого провадження кожна особа може оскаржити рішення, дії або бездіяльність приватного виконавця. Про це нагадує Міністерство юстиції України.

Реалізація такого права здійснюється, зокрема, відповідно до статті 74 Закону України «Про виконавче провадження».

Так, рішення, дії чи бездіяльність виконавця щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.

До відповідного адміністративного суду можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами рішення, дії чи бездіяльність виконавця стосовно виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів.

Рішення та дії виконавця щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів. Рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом 3 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

Зазначається, що відповідно до статті 35 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» Рада приватних виконавців України має право за зверненням учасника виконавчого провадження здійснити перевірку діяльності приватного виконавця на предмет дотримання ним:

статуту Асоціації приватних виконавців України;

Кодексу професійної етики приватного виконавця;

рішень Ради приватних виконавців України та з’їзду приватних виконавців України, пов’язаних із діяльністю приватних виконавців.

Перевірка Радою приватних виконавців України діяльності приватного виконавця здійснюється шляхом надсилання приватному виконавцю письмового запиту в межах предмета перевірки. Протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту приватний виконавець зобов’язаний надати Раді приватних виконавців України пояснення та копії відповідних документів.

Рада приватних виконавців України зобов’язана протягом 30 робочих днів з дня отримання пояснень приватного виконавця або часу, коли такі пояснення мали бути отримані, у разі їх ненадання розглянути надані матеріали на предмет наявності ознак дисциплінарного проступку та вирішити питання щодо внесення до Дисциплінарної комісії приватних виконавців подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.

Також зазначається, що відповідно до статті 34 Закону № 1403 Міністерство юстиції України здійснює контроль за діяльністю приватного виконавця. Частиною першою вказаної статті встановлено, що контроль за діяльністю приватного виконавця здійснюється Міністерством шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Водночас відповідно до підпункту 3 пункту 61 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1403 під час дії воєнного стану в Україні, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», планові та позапланові перевірки діяльності приватних виконавців Мін’юстом не проводяться. У разі, якщо на день запровадження воєнного стану позапланова перевірка діяльності приватного виконавця не була проведена, така перевірка проводиться в порядку, встановленому Мін’юстом, після припинення або скасування воєнного стану за письмовим зверненням учасника виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця.

Після скасування (припинення) воєнного стану особа може звернутися до Мін’юсту з відповідною скаргою для проведення відповідної перевірки стосовно дій приватного виконавця та вжиття заходів щодо поновлення її права.

Разом з тим повідомляється, що у період дії воєнного стану в Україні діяльність приватного виконавця може бути зупинена строком на один місяць на підставі наказу Міністерства юстиції України за поданням керівника структурного підрозділу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері примусового виконання рішень, погодженим не менше ніж п’ятьма членами Дисциплінарної комісії, у разі виявлення ознак грубого порушення (мотивоване обґрунтування грубості порушення визначається у тексті наказу) приватним виконавцем вимог законодавства щодо примусового виконання рішень під час виконання ним професійних обов’язків.

Також у період дії воєнного стану в Україні постанова або інший процесуальний документ (або їх частина), винесені у виконавчому провадженні приватним виконавцем, якщо вони суперечать вимогам законодавства щодо примусового виконання рішень, можуть бути скасовані за зверненням сторони виконавчого провадження або особи, права якої порушені, постановою керівника структурного підрозділу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері примусового виконання рішень, або особи, яка виконує його обов’язки, крім випадків, якщо наявна інформація про судове провадження, ініційоване особою, яка подала звернення, у зв’язку із спором між тими самими сторонами з такого самого предмета і з тієї самої підстави.

Особливості перевірки дотримання приватним виконавцем вимог законодавства щодо примусового виконання рішень під час виконання ним професійних обов’язків у період дії воєнного стану визначені розділом V Порядку проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.10.2018 № 3284/5.

Відповідно до пункту 1 розділу V цього Порядку у період дії воєнного стану структурний підрозділ Міністерства, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері примусового виконання рішень здійснює перевірку дотримання приватним виконавцем вимог законодавства щодо примусового виконання рішень під час виконання ним професійних обов’язків на підставі відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження.

Крім того, зазначається, що згідно з пунктом 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1404 у період дії воєнного стану в Україні приватний виконавець за заявою сторони виконавчого провадження або з власної ініціативи, за умови наявності об’єктивних підстав, має право своєю постановою скасувати постанову чи інший процесуальний документ (або їх частину), винесені ним у виконавчому провадженні.

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