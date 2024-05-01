Збитки на 6,2 млн грн: на Закарпатті повідомили про підозру керівництву заповідника

Директор з головним бухгалтером вирішили рахувати податок на землю за нижчим коефіцієнтом, щоб зменшити сплату за землю.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору та головному бухгалтеру Карпатського біосферного заповідника, які незаконно зменшили виплати за користування землею на 6,2 млн гривень. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

У користуванні заповідника перебуває понад 66,5 тис. гектарів землі, за користування якими заповідник має сплачувати податок до місцевого бюджету.

Аби зменшити сплату коштів директор з головним бухгалтером вирішили рахувати податок на землю за нижчим коефіцієнтом, аніж передбачено законом для земель природоохоронного призначення. Таким чином, за 2022 рік та перший квартал 2023 року заповідник не доплатив до місцевого бюджету понад 6,2 млн грн.

Зекономлені кошти посадовці використовували у тому числі й на виплату премій собі та працівникам заповідника.

Директору та головному бухгалтеру повідомлено про підозру в умисному використанні службового становища за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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