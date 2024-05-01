Ущерб на 6,2 млн грн: на Закарпатье сообщили о подозрении руководству заповедника

Директор с главным бухгалтером решили считать налог на землю по более низкому коэффициенту, чтобы уменьшить уплату за землю.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении директору и главному бухгалтеру Карпатского биосферного заповедника, незаконно уменьшившим выплаты за пользование землей на 6,2 млн гривен. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В пользовании заповедника находится более 66,5 тыс. гектаров земли, за пользование которыми заповедник должен платить налог в местный бюджет.

Чтобы уменьшить уплату средств, директор с главным бухгалтером решили считать налог на землю по более низкому коэффициенту, чем предусмотрено законом для земель природоохранного назначения. Таким образом, за 2022 год и первый квартал 2023 года заповедник не доплатил в местный бюджет более 6,2 млн. грн.

Сэкономленные средства должностные лица использовали в том числе и на выплату премий себе и работникам заповедника.

Директору и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в умышленном использовании служебного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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