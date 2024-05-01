Как обжаловать решение, действия или бездействие частного исполнителя – объяснение Минюста

Решения, действия или бездействие исполнителя по исполнению судебного решения могут быть обжалованы сторонами, другими участниками и лицами в суд, выдавший исполнительный документ, в порядке, предусмотренном законом.

В случае нарушения прав, свобод, интересов при осуществлении исполнительного производства каждый человек может обжаловать решение, действия или бездействие частного исполнителя. Об этом напоминает Министерство юстиции.

Реализация такого права осуществляется, в частности, в соответствии со статьей 74 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Так, решения, действия или бездействие исполнителя по исполнению судебного решения могут быть обжалованы сторонами, другими участниками и лицами в суд, выдавший исполнительный документ, в порядке, предусмотренном законом.

В соответствующий административный суд могут быть обжалованы сторонами, другими участниками и лицами решения, действия или бездействие исполнителя относительно выполнения решений других органов (должностных лиц), в том числе постановлений частного исполнителя о взыскании основного вознаграждения, расходов исполнительного производства и штрафов.

Решения и действия исполнителя по исполнению судебного решения могут быть обжалованы в течение 10 рабочих дней со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, свобод или законных интересов. Решение исполнителя об отложении проведения исполнительных действий может быть обжаловано в течение 3 рабочих дней со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, свобод или законных интересов.

Отмечается, что согласно статье 35 Закона Украины «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов» Совет частных исполнителей Украины имеет право по обращению участника исполнительного производства осуществить проверку деятельности частного исполнителя на предмет соблюдения им:

устав Ассоциации частных исполнителей Украины;

Кодекс профессиональной этики частного исполнителя;

решений Совета частных исполнителей и съезда частных исполнителей Украины, связанных с деятельностью частных исполнителей.

Проверка Советом частных исполнителей Украины деятельности частного исполнителя осуществляется путем отправки частному исполнителю письменного запроса внутри предмета проверки. В течение 15 календарных дней со дня получения запроса частный исполнитель обязан предоставить Совету частных исполнителей Украины пояснения и копии соответствующих документов.

Совет частных исполнителей Украины обязан в течение 30 рабочих дней со дня получения пояснений частного исполнителя или времени, когда такие пояснения должны быть получены, в случае их непредоставления рассмотреть предоставленные материалы на предмет наличия признаков дисциплинарного проступка и решить вопрос о внесении в Дисциплинарную комиссию частных исполнителей представление о привлечении частного исполнителя к дисциплинарной ответственности.

Также отмечается, что согласно статье 34 Закона №1403 Министерство юстиции Украины осуществляет контроль за деятельностью частного исполнителя. Частью первой указанной статьи установлено, что контроль деятельности частного исполнителя осуществляется Министерством путем проведения плановых и внеплановых проверок в порядке, установленном Министерством юстиции Украины.

В то же время согласно подпункту 3 пункта 61 раздела IV «Заключительные и переходные положения» Закона № 1403 во время действия военного положения в Украине, введенного в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения», плановые и внеплановые проверки деятельности частных исполнителей Минюстом не производятся. В случае, если на день введения военного положения внеплановая проверка деятельности частного исполнителя не была проведена, такая проверка проводится в порядке, установленном Минюстом, после прекращения или отмены военного положения по письменному обращению участника исполнительного производства по решениям, действиям или бездействию частного исполнителя.

После отмены (прекращения) военного положения лицо может обратиться в Минюст с соответствующей жалобой для проведения соответствующей проверки относительно действий частного исполнителя и принятия мер по восстановлению его права.

Вместе с тем сообщается, что в период действия военного положения в Украине деятельность частного исполнителя может быть остановлена сроком на один месяц на основании приказа Министерства юстиции Украины по представлению руководителя структурного подразделения Министерства юстиции Украины, обеспечивающего реализацию государственной политики в сфере принудительного исполнения решений, согласованным не менее чем пятью членами Дисциплинарной комиссии, в случае выявления признаков грубого нарушения (мотивированное обоснование грубости нарушения определяется в тексте приказа) частным исполнителем требований законодательства о принудительном исполнении решений при исполнении им профессиональных обязанностей.

Также в период действия военного положения в Украине постановление или другой процессуальный документ (или их часть), вынесенные в исполнительном производстве частным исполнителем, если они противоречат требованиям законодательства о принудительном исполнении решений, могут быть отменены по обращению стороны исполнительного производства или лица, права которого нарушены , постановлением руководителя структурного подразделения Министерства юстиции Украины, обеспечивающего реализацию государственной политики в сфере принудительного исполнения решений, или лица, исполняющего его обязанности, кроме случаев, если имеется информация о судебном производстве, инициированное лицом, подавшим обращение, в связи со спором между теми же сторонами по тому же предмету и по тому же основанию.

Особенности проверки соблюдения частным исполнителем требований законодательства о принудительном исполнении решений при исполнении им профессиональных обязанностей в период действия военного положения определены разделом V Порядка проведения проверок деятельности органов государственной исполнительной службы, частных исполнителей, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.10.2018 № 3284 /5.

В соответствии с пунктом 1 раздела V настоящего Порядка в период действия военного положения структурное подразделение Министерства, обеспечивающее реализацию государственной политики в сфере принудительного исполнения решений, осуществляет проверку соблюдения частным исполнителем требований законодательства о принудительном исполнении решений при исполнении им профессиональных обязанностей на основании сведений автоматизированной. системы исполнительного производства.

Кроме того, отмечается, что согласно пункту 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона № 1404 в период действия военного положения в Украине частный исполнитель по заявлению стороны исполнительного производства или по собственной инициативе, при наличии объективных оснований, имеет право своим постановлением отменить постановление или другой процессуальный документ (или их часть), вынесенные им в исполнительном производстве.

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