ВККС рекомендувала призначити на посаду судді переможницю конкурсу

Двом кандидатам Комісія відмовила в наданні рекомендації.

30 квітня Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії провела співбесіди із трьома переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Мусієнко Оксану Олегівну на посаду судді Господарського суду Одеської області.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Пляцко Уляни Михайлівни на посаду судді Господарського суду Закарпатської області;

Михалевич Інни Миколаївни на посаду судді Миколаївського районного суду Одеської області.

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